Ritorno della Squadra mobile sulla scena del crimine. Dopo settimane di silenzio, in cui via Del Ciclamino sembrava essersi tramutata in un anonimo quartiere residenziale nella periferia di Rimini, ieri, nella tarda mattinata, gli agenti della Questura hanno fatto ritorno al villaggio San Martino. E ancora una volta obiettivo delle indagini sono state le telecamere della farmacia, le stesse che avrebbero ripreso un uomo allontanarsi dal palazzo con un oggetto in mano, in un frangente temporale coincidente con gli attimi successivi a quelli in cui si consumava l’assassinio di Pierina Paganelli. Una figura che, secondo alcune ipotesi investigative, potrebbe addirittura essere quella dell’omicida, con tanto di arma del delitto in mano.

Il servizio completo sul Corriere Romagna in edicola