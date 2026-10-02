Rimini. Guerra tra vicine dopo il delitto Paganelli: Bartolucci alla sbarra, Bianchi parte civile

Si riaccendono i riflettori su uno dei capitoli più tesi e complessi legati al contesto vicinale di via del Ciclamino. Lunedì prenderà ufficialmente il via l’udienza predibattimentale dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Rimini che vede imputata Valeria Bartolucci. Dall’altra parte, nel ruolo di parte offesa costituitasi parte civile tramite il proprio legale, l’avvocato Nunzia Barzan, c’è Manuela Bianchi.
La vicenda giudiziaria affonda le radici in un clima di profonda ostilità, tensioni e accuse reciproche divampate dopo il tragico omicidio di Pierina Paganelli.