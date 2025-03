Rimini. Gli chef ai fornelli, ecco il grande show

Oltre 450 chilometri di storia, cultura, cucina, borghi, porti, pescatori, personaggi, narratori e vini di costa in un “viaggio dei sensi” in cinque tappe che partirà l’8 aprile da Roseto degli Abruzzi e approderà il 10 giugno a Rimini dopo aver toccato Cesenatico (23 aprile), Goro (13 maggio) e la laguna di Venezia (27 maggio). Un’esplorazione fra mille emozioni, ascoltando l’Adriatico che “parla” attraverso i suoi prodotti, lavorati e preparati in un contesto di grande trasversalità da un gruppo di cuochi che dal Sud al Nord Italia cucineranno in modalità Spessore: questo lo spirito di “Vengono dal mare - Il mare parla, Spessore di cuochi di mare”, il nuovo progetto ideato da Fausto Fratti per cinque martedì della primavera 2025.

I cuochi coinvolti

In ogni località saranno protagonisti i quattro cuochi che parteciperanno all’intero viaggio: (Gennaro d’Ignazio de “La Vecchia Marina di Roseto degli Abruzzi”, Omar Casali del “Mare” di Cesenatico, Maria Grazia Soncini de “La Capanna di Eraclio” di Codigoro e Marco Bravetti di “Tocia!” a Venezia) e per rendere ancora più interessante ogni appuntamento, saranno coinvolti ulteriori otto cuochi di costa, entroterra o collina, che parteciperanno a un singolo evento aggiungendosi alla brigata. A Roseto ci saranno Arcangelo Tinari del “Ristorante Villa Maiella” di Guardiagrele a Chieti e Matteo Broccoli del “Ristorante Salicornia” di Pesaro, a Cesenatico Gianluca Gorini del “Ristorante daGorini” di San Piero in Bagno e Fabio Brigandi del Ristorante “Casa Brigandi” di Rimini, a Goro Athos Migliari del Ristorante “La Chiocciola” di Portomaggiore e Riccardo Santolini del Ristorante “Il Circolino” di Rimini e a Venezia Andrea Rossetti del “Naiade” di Abano Terme e Gianpaolo Raschi del “Ristorante Guido” di Rimini. I cuochi di ogni tappa cucineranno tutti insieme in modalità Spessore con la tipicità della propria cucina, così che in ogni località del viaggio si avrà modo di assaporare le diverse interpretazioni regionali del pesce di un unico mare.

Non solo cucina

Il menu sarà di volta in volta accompagnato da vini “di costa” prodotti da cantine ubicate il più vicino possibile al mare e ogni appuntamento sarà preceduto da visite guidate da personaggi del luogo e da un piccolo pranzo o da una merenda tipica.

Finale e super brigata e Festival

Il 10 giugno, sarà poi Rimini a ospitare al Rockisland il grande happening di chiusura, con una edizione speciale di “Spessore” in cui cucineranno tutti i dodici cuochi che hanno partecipato alle quattro tappe e alcuni cuochi, panettieri e pasticcieri di altissimo livello: dal “Caffè Sicilia” di Noto arriverà il maestro Corrado Assenza, da Telese (Benevento) Giuseppe Iannotti del “Ristorante Kresios” e completeranno la brigata Lorenzo Cagnoli di “Pasta Madre” di Onferno e Silvio Di Donna con il suo “Gelato Contadino” di Onferno.

Nello strepitoso scenario della “palata” si darà vita al primo Festival dei vini di costa e di area adriatica con cantine provenienti da tutto l’Adriatico: Puglia, Abruzzo, Marche, Romagna e Veneto.