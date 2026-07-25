Rimini, Gasolio impazzito, allarme autotrasporti: «Così sono a rischio migliaia di lavoratori»

«La situazione del settore autotrasporto a Rimini è grave. Il prezzo del gasolio è fuori controllo. Cresce di giorno in giorno. Oggi (ieri, ndr) siamo a 2,15 euro al litro. Lunedì arriveremo, addirittura, a 2,20 euro al litro. Se questa folle corsa non si fermerà, da qui ad un mese molte ditte dovranno mettere in cassa integrazione i propri camionisti». Matteo Fabbri, responsabile Fita-Cna, si fa portavoce delle aziende del trasporto su gomma e disegna uno scenario a tinte fosche: «Se la guerra in Iran non finirà presto, se lo stretto di Hormuz non sarà riaperto e le petroliere non riprenderanno a circolare con regolarità, l’intero comparto entrerà in crisi».