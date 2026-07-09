Rimini, Furto senza scasso alla House Boat: spariti gioielli per quasi 50mila euro

Furto senza segni di effrazione in una house boat ormeggiata nella darsena di Rimini. Una famiglia, rientrata nell’alloggio nella serata dell’8 luglio, ha scoperto la scomparsa di numerosi gioielli nascosti in una borsa fotografica sotto il letto dei bambini.

Il bottino, composto da collane, anelli, fedi, orecchini con diamanti e zaffiri, ciondoli e una moneta d’argento, avrebbe un valore compreso tra 30 e 50 mila euro. Computer, tablet e telefoni presenti nell’abitazione non sono stati toccati, elemento che farebbe pensare a un furto mirato.

La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri, ipotizzando che i responsabili siano riusciti ad accedere all’imbarcazione senza forzare gli ingressi. I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare gli autori del colpo.