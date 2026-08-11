Rimini. Folle schianto al borgo San Giuliano: automobilista positivo a droga e alcol

È risultato positivo sia all’alcol sia alla cannabis il conducente della Toyota Aygo che lo scorso 17 luglio, nel Borgo San Giuliano, aveva perso il controllo dell’auto provocando una carambola che aveva coinvolto altri tre veicoli e tre pedoni. È quanto emerso dagli accertamenti medici dopo l’incidente. L’uomo, difeso di fiducia dagli avvocati Nicola Tassani e Andrea Muratori, è al centro degli ulteriori approfondimenti degli agenti per ricostruire con precisione le responsabilità e le circostanze che portarono alla perdita di controllo della vettura.