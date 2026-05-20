Rimini. Fiere, manifestazioni, sport e concerti. Maggio d’oro con picchi da tutto esaurito

«Sarà un maggio con i fiocchi. Che si chiuderà con un’occupazione camere maggiore di quella dello scorso anno. E con picchi, addirittura, da tutto esaurito». Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, cooperativa riminese con oltre 150 hotel associati, dati dell’osservatorio HBenchmark alla mano, analizza l’andamento delle prenotazioni alberghiere a Rimini. Nel mese pre-estivo per eccellenza, quando la stagione balneare non è ancora partita. «Eppure i 450 hotel aperti di Rimini hanno registrato un aumento di flussi turistici – sottolinea, soddisfatto, Carasso -. Basti pensare che abbiamo già toccato il 65% di stanze prenotate contro il 55% del maggio 2025. E mancano ancora dieci giorni, tutte quelle prenotazioni solitamente last minute legate a Rimini Wellness che, insieme ai due concerti del 29 e 30 maggio di Vasco Rossi, potrebbero avvicinare il contatore delle stanze occupate al 100%. Visto che oggi abbiamo già superato il 90%».

Vasco Rossi, appunto, quella “ciliegina”, mancante lo scorso anno che, molto probabilmente, ha determinato il sorprendente sorpasso. «Il ritorno del rocker di Zocca incide sicuramente sull’andamento del mese – puntualizza il presidente di Promozione alberghiera -. Ma fondamentale è stato anche il ponte lungo del 1° Maggio che, grazie al bel tempo e a due eventi molto seguiti come il Memorial Papini (torneo internazionale di basket giovanile) e a Rinnovamento nello spirito (momento di incontro religioso), ha spinto la lancetta delle prenotazioni fino a toccare, anche in questo caso, il 90% dell’occupazione camere».

Vasco Rossi, 1° Maggio, ma non solo. Perché il mese ha fatto registrare numeri importanti anche in occasione di Venditalia, la più importante manifestazione internazionale della distribuzione automatica, che fino allo scorso anno si teneva alla Fiera di Milano, «e che ha permesso agli hotel di riempirsi mediamente fino all’85% della capienza, in particolare i 4 stelle». Non vanno dimenticate neppure altre due iniziative: Expodental meeting (la medicina estetica in odontoiatria, 13-15 maggio) e il XXVI raduno dell’Associazione nazionale dei carabinieri (15-17 maggio) che si sono alternate tra Fiera e Marina centro: «Anche in questo caso le prenotazioni non sono scese sotto l’80%».

Un discorso a parte, invece, bisogna fare per Routes Europe 2026 (18-20 maggio), il principale evento europeo dedicato allo sviluppo delle rotte aeree, «che, seppur non abbia determinato un’elevata occupazione camere, in termini di qualità rappresenta un successo di arrivi incredibili» precisa Carasso. «Non dobbiamo, infatti, dimenticare che ci troviamo davanti a 1.200 delegati provenienti dai principali mercati internazionali per un confronto sulle prospettive di sviluppo della mobilità aerea e del turismo internazionale». Per questo sono state organizzate visite guidate alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Rimini e del suo entroterra.

«E non dimentichiamo i flussi per il ponte del 2 Giugno e per la Pentecoste, con arrivi importanti dalla Germania: possiamo già parlare di un 55% di occupazione» conclude Carasso.

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