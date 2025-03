Rimini. Ecco l’accademia di criptovalute per evitare le truffe

«Ecco come conoscere le criptovalute e evitare raggiri. Non sono mica i soldi del Monopoli!». È stata fondata a Rimini nei giorni scorsi la prima accademia per approfondire le proprie conoscenze sulle criptovalute scongiurando cos eventuali truffe. Artefici del progetto sono l’imprenditore riminese, Simone Fabris e la moglie Beatrice Baldelli.

La scuola, ribattezzata “Crypto city”, è ospitata nella zona artigianale di Viserba, per la precisione in via Teodorico all’angolo con Novomatic merci, dove un capannone industriale è stato riconvertito ad altro uso e poi decorato al suo interno con la riproduzione di vari angoli di Rimini, incluso l’Arco di Augusto.