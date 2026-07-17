Rimini, Docente licenziato per il titolo falso: «L’università non lo ha mai rilasciato»

Un titolo di specializzazione mai conseguito, tre dichiarazioni ritenute non veritiere e un incarico a tempo indeterminato conclusosi con un licenziamento senza preavviso. È questa la vicenda al centro della sentenza del Tribunale di Rimini, firmata dal giudice del Lavoro Lucio Ardigò, che ha confermato l’allontanamento dalla scuola di un docente di sostegno di 23 anni, assunto in una scuola secondaria di secondo grado. L’insegnante è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione, liquidate in 4.600 euro.