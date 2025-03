Rimini. Crollo degli incidenti stradali negli ultimi 20 anni

Calano gli incidenti, scende il numero dei feriti, diminuiscono le multe. Riminesi sempre più attenti durante la guida e strade sempre più sicure. E’ quanto emerge dal report della Polizia locale sull’andamento dei sinistri verificatisi in un arco ventennale (2004-2023) e su quelli relativi ai primi tre mesi del 2025, sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti. In entrambe le analisi la curva dei pericoli va giù in picchiata. E, infatti, vediamo che tra il 1° gennaio e il 10 marzo dello scorso anno e lo stesso periodo di quest’anno, le sanzioni comminate dalla Polizia Locale per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti si sono pressoché dimezzate: 47 contro le 84 del 2024, con 6 verbali fatti in fascia diurna (dalle 7 alle 22) e 41 in orario notturno (dalle 22 alle 7) rispetto ai 23 e 61 dello scorso anno. Maggiormente coinvolti nelle irregolarità sono i maschi, seppur in calo: 40 rispetto ai 68 dell’anno passato (7 contro 16 le donne).

In calo anche le violazioni di tipo amministrativo (da 38 a 20) e di tipo penale (da 45 a 27). Per una tendenza al ribasso che si estende, fortunatamente, pure agli incidenti: nel primo trimestre del 2024, infatti, risultavano 5 sinistri con feriti e 7 senza feriti, nel primo trimestre 2025 siamo a 3 e 2. Un’ulteriore discesa, poi, la vediamo nel numero di patenti ritirate: lo scorso anno, su un totale di 84 sanzioni, 74 comportavano il ritiro della patente, quest’anno, invece, su 47 sanzioni, i casi di ritiro sono stati 40. Con un leggero aumento del numero di neopatentati coinvolti (da 2 a 5). Per quanto riguarda il tipo di veicoli sanzionati, c’è da dire che gli autoveicoli vanno per la maggiore: 79 su 84 nel primo trimestre 2024, 42 su 47 nel primo trimestre 2025, affiancati da un numero molto inferiore di motoveicoli. Con una curiosità: tra i dati più recenti c’è anche un monopattino sanzionato.

Non solo agli incroci

Analizzato il calo delle trasgressioni e degli incidenti causati, nei due ultimi trimestri, da ubriachi o drogati al volante, passiamo adesso al report della Polizia locale relativo ai sinistri stradali verificatisi sempre nel comune di Rimini in un arco ventennale: 2004-2023. Anche in questo caso abbiamo un progressivo e forte calo degli incidenti, sia agli incroci che lungo la restante parte della rete viaria. Se nel 2004, infatti, avevamo 1.326 sinistri agli incroci, nel 2023 gli incidenti sono stati 591. A dimostrazione di quanto incidano positivamente le rotonde sulla sicurezza stradale.

Analogamente, anche il numero dei feriti è sceso: furono 1.324 nel 2004 sono stati 409 nel 2023. E per fortuna anche i morti sono calati drasticamente: 11 nel 2004, 1 nel 2023. Non solo incroci, perché la diminuzione degli incidenti riguarda anche il resto della rete stradale: 1.261 nel 2004, 874 nel 2023, col minimo toccato nel 2020, (611), riconducibile, però, alle restrizioni Covid. Anche fuori dagli incroci il numero di feriti è in diminuzione: 1.121 nel 2004, 569 nel 2023, così come quello dei morti: 12 nel 2004, 5 nel 2023.

Commenta l’assessore alla Polizia locale, Juri Magrini: «Questa fotografia statistica ci suggerisce che misure quali la riqualificazione delle arterie, l’installazione di semafori intelligenti e la promozione di campagne informative per la guida responsabile hanno contribuito a ridurre il rischio di sinistri. A questo, poi, si aggiunge anche la presenza capillare di controlli sul territorio che hanno senza dubbio rafforzato la sicurezza complessiva».