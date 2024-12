Rimini. Consegna express di coca in scooter , due in arresto con un chilo di droga

Consegna express di droga a bordo dello scooter. Era un’organizzazione consolidata, quella messa in piedi da due giovani di nazionalità albanese, che un paio di settimane fa sono finiti in manette dopo un blitz dei carabinieri della compagnia di Rimini. I due sono stati colti in flagrante mentre maneggiavano un panetto di oltre un chilo di cocaina, custodito appunto nello scooter che utilizzavano per fare consegne. A condurre i carabinieri sulle tracce dei due spacciatori, una serie di segnalazioni, tutte concordi nel descrivere uno o più uomini che a bordo di questo scooter avevano fugaci scambi con diverse persone nella zona di viale Rimembranze.

Ed stato proprio nei pressi di un bar di Bellariva che gli uomini dell’Arma hanno stretto le manette ai polsi di un 24enne e di un 32enne, entrambi con cittadinanza albanese e residenti a Rimini.

La perquisizione che ha fatto saltare fuori il panetto da oltre un chilo di “coca” e anche sei involucri termosaldati di pochi grammi, pronti per la vendita, è scattata dopo che i militari li hanno osservati scambiarsi un sacchetto scuro, prelevato dal vano portaoggetti del motorino, e subito dopo, uno dei due andare incontro a un’auto parcheggiata nei pressi del bar e fare un veloce scambio. Poco prima, i due albanesi erano usciti insieme dal bar. Lo stesso bar in cui, subito dopo il passaggio di mano, il ragazzo più giovane è rientrato.

Così, qualche minuto dopo, i carabinieri hanno bloccato entrambi, uno mentre stava per prendere lo scooter, l’altro mentre saliva in macchina. Ed è così che al 24enne hanno quindi trovato la quantità elevata di “coca” (che aveva ricevuto dal 32enne), arrestando entrambi. I due, il cui arresto è stato convalidato, sono assistiti dall’avvocato Massimiliano Orrù.