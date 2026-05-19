Rimini. Concessioni balneari: cosa cambia. Il parere dell’esperto

«L’arrivo di nuovi concessionari di spiaggia vincitori di gara non lo vedo come un problema, ma come uno stimolo positivo per tutto il comparto riminese. Il bando tipo, seppur non vincolante, eviterà gare pubbliche a macchia di leopardo, ma aspettiamoci, comunque, ricorsi al Tar: siamo in Italia. Gli attuali gestori dimentichino gli indennizzi: non ci saranno. Ma ci potranno essere delle trattative private per l’acquisizione dei beni immobili presenti nel bagno».
Gianfranco Santi, consulente esperto in finanza agevolata e bandi pubblici, fa il punto sulle concessioni balneari in vista della pubblicazione, da parte del ministero delle Infrastrutture, del bando tipo («dovrebbe uscire la prossima settimana», ha annunciato, giorni fa, l’assessora al Demanio, Valentina Ridolfi). E mette in guardia i bagnini su come muoversi per non farsi trovare spiazzati quando il Comune pubblicherà le evidenze pubbliche per la gestione delle spiagge di Rimini entro ottobre.