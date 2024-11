Rimini. Casco in monopattino, gestori in allarme: «Chi mai lo porterà? Ci fanno chiudere»

«Questo nuovo codice della strada avrà inevitabili ripercussioni occupazionali». Michele Francione, direttore operativo Bit mobility, una delle due società che gestisce a Rimini il servizio di monopattini e bici elettriche in sharing (l’altra è Lime), lancia l’allarme. E lo fa sollecitando modifiche alla legge «perché sarà inevitabile il calo della clientela e l’automatico taglio del personale». Solo a Rimini, Bit, che dispone di un parco mezzi di 250 monopattini e 200 bici elettriche, dà lavoro a cinque persone «un centinaio di tutta Italia», e se le norme resteranno quelle attuali per loro sarà dura. «Siamo davanti ad un provvedimento meramente ideologico – sottolinea Francione -, che punta a togliere il monopattino dalla strada. Perché se imponi al guidatore l’uso del casco, lo costringi in qualche modo a fare a meno del mezzo. Ditemi voi chi si porterà mai dietro un casco...». E, infatti, secondo i gestori della sharing mobility, il vero problema creato dalla nuova legge varata, un paio di giorni fa, dal Parlamento (mancano però i decreti attuativi) è proprio questo: l’obbligo del copricapo rinforzato. «Ci sono altri vincoli, certo, ma meno incisivi – spiega il direttore di Bit -. C’è ad esempio la targa obbligatoria, ma una sentenza della Corte di giustizia europea ha disposto la sua installazione solo su monopattini più veloci di 20 km orari: non per i nostri quindi che sono più lenti. L’assicurazione, poi, l’abbiamo già. Resta, quindi, il casco. Che è la vera criticità. E che non sembra risolvibile, almeno ad oggi». Continua Francione: «Il governo ha voluto questo nuovo codice per migliorare la sicurezza stradale. Bene. E allora vi do un dato. Secondo l’Osservatorio nazionale sharing mobility i monopattini come i nostri hanno un’incidenza sinistri pari a 0,6 incidenti ogni 100mila chilometri percorsi. Insomma, il nulla. Per cui obbligare gli utenti all’uso del casco mi sembra davvero un provvedimento ideologico».

Pochi incidenti

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’altro operatore della mobilità green: Lime, società che opera su Rimini con un parco mezzi di 500 monopattini e 400 bike elettriche. «Intanto – puntualizza Alessio Raccagna, responsabile Lime per l’area sud Europa -, per sgombrare il campo dai rischi incidenti, dico che in cinque anni che operiamo a Rimini, così come in tutta Italia, non abbiamo mai registrato un incidente mortale, e questo perché i nostri monopattini non superano i 20 km orari: sono molto lenti quindi. Comunque, prima di capire cosa succederà, aspettiamo che vengano varati i decreti attuativi. Anche perché da più parti sono arrivati giudizi poco lusinghieri nei confronti del nuovo codice della strada: perfino dall’Associazione familiari e vittime della strada».

Mobilità alternativa