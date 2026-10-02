Rimini. Aggressioni feroci, bottigliate e minacce: la notte di violenza finisce in tribunale

È entrato nella fase processuale il procedimento sulla notte di violenza del 20 marzo scorso, quando una serie di aggressioni aveva fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e portato all’arresto di tre giovani tra i 23 e 26 anni, accusati a vario titolo di lesioni personali aggravate, rissa, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Per due degli imputati è arrivata l’ammissione al rito abbreviato: la discussione è stata rinviata a novembre, quando davanti al giudice saranno esaminate le contestazioni della Procura.