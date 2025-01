Rimini. A 84 anni si tuffa in mare ogni settimana: “Ogni inverno a gennaio misuro la temperatura” VIDEO

Per lui non esiste freddo. Non esiste stagione per fare il bagno in mare. Per lui non esiste pioggia, neve o temperatura proibitiva per raggiungere il molo di levante, proprio a ridosso del Rockisland, salire su uno scoglio e tuffarsi nelle acque dell’Adriatico. «E più il termometro si avvicina allo zero termico, più il mio corpo si rigenera e acquisisce forza». Ma, attenzione, non stiamo parlando di un atleta, di un campione del nuoto di fondo in acqua aperta. Stiamo raccontando la storia di Piergiorgio Cappelli, un impiegato in pensione riminese di 84 anni, che, dal 1990 ad oggi, con regolarità quasi settimanale, rinnova il suo “rito”. «Non immaginate quanto mi faccia bene immergermi in mare per una bella nuotata, anche breve: appena finito è come se sentissi una scossa, come se fossi investito da un’ondata di energia». Una passione la sua, che si lega, a filo doppio, all’amore per il mare e per l’ambiente. Al punto che ogni 25 gennaio, ininterrottamente dal 1990, porta con sé un accappatoio e un termometro. «Mi serve per rilevare la temperatura dell’acqua in superficie, che, se dal 1991 al 2015 si era attestata su una media di 4-5 gradi centigradi, dal 2015 al 2025 ha raggiunto i 7 gradi. Con una punta massima di 10 gradi, mai toccata in questi 34 anni, misurata il 27 gennaio scorso».