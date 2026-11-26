RIMINI. Per otto anni ha lavorato nel reparto ortofrutta con mansioni superiori rispetto a quelle previste dal suo inquadramento contrattuale. Una differenza retributiva che alla fine è costata cara al datore di lavoro, condannato dal Tribunale di Rimini a corrispondere al dipendente circa 23mila euro oltre a interessi e rivalutazione monetaria. La società dovrà inoltre farsi carico delle spese legali sostenute dal dipendente per affrontare il giudizio. Il giudice le ha liquidate in 3.600 euro, comprensivi del rimborso forfettario, ai quali si aggiungono 118,50 euro per esborsi, oltre a Iva e contributo previdenziale nella misura prevista dalla legge. La decisione è stata pronunciata nei giorni scorsi dal giudice del lavoro Lucio Ardigò, al termine di una causa avviata ad ottobre dello scorso anno.

La controversia

Al centro della controversia c’era il riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e il conseguente diritto a un inquadramento professionale superiore. Secondo quanto accertato dal Tribunale, il dipendente aveva prestato attività lavorativa per la società dal 2017 al 2025, occupandosi del reparto frutta. Nel corso degli anni, tuttavia, le mansioni concretamente esercitate non sarebbero state riconosciute sul piano contrattuale con il corretto livello professionale. Il lavoratore ha quindi deciso di rivolgersi alla giustizia per ottenere il riconoscimento dell’attività effettivamente svolta e le somme che riteneva gli spettassero.

Il terzo livello