Riecco gli aquiloni a Cervia: un week-end di colori e pace

Dopo il record di 600.000 visitatori al festival internazionale degli aquiloni della scorsa primavera, l’evento si propone quale forza trainante della offerta di bassa stagione, con numeri paragonabili solo a quelli di Ironman. Ed ora Artevento fa coincidere la prima edizione del suo nuovo spin-off autunnale con l’evento internazionale “One sky one world”. Da domani a domenica la kermesse spazierà dai Magazzini del sale alla spiaggia di Cervia, con la media partnership di Rai pubblica utilità. L’invito al pubblico è quello di diventare il «fulcro di una grande mobilitazione collettiva, incentrata sul tema dell’aquilone, emblema di libertà, pace, fraternità e sostenibilità». Si potrà così celebrare in modo innovativo lo spirito della Giornata mondiale del volo degli aquiloni per la pace, che si svolge in simultanea in tutto il mondo. “One sky one world” si celebra così per la prima volta a Cervia, una città universalmente riconosciuta come “il centro mondiale dell’arte eolica”. Sarà un weekend ricco di eventi, tutti improntati sulla pace e sulla collaborazione interculturale: il grande volo collettivo degli aquiloni, la mostra “Un Giro del Mondo in 80 Aquiloni” al Torre e numerose attività laboratoriali adatte a tutte le età. Novità assoluta il progetto dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale del ministero della Cultura su Artevento, dedicato a “Tutela e salvaguardia dei saperi e delle pratiche patrimoniali tradizionali di testimoni viventi a rischio di scomparsa”. Il progetto mira a valorizza il festival nel suo ruolo di presidio sul territorio, oltre che salvaguardia, tutela e promozione delle culture dell’aquilone dal mondo. Si parte dunque domani alle 11, con l’inaugurazione della mostra sul Giro del mondo in 80 aquiloni. Seguirà alle 18 la presentazione del progetto di “Tutela e salvaguardia dei saperi e delle pratiche patrimoniali tradizionali di testimoni viventi a rischio di scomparsa”, mentre alle 20.30 va in scena lo spettacolo musicale “Martina Casadei Trio”. Sabato alle 16, davanti alla torre San Michele, Artevento invita il pubblico a partecipare al rammendo collettivo della maxi bandiera arcobaleno del Centro pace di Cesena. La giornata si concluderà alle 20.30 con una jam session, in linea con lo spirito della manifestazione. Domenica infine si celebra la giornata mondiale di volo per la pace nata nel 1985, quando in occasione del Summit di Denver per il disarmo nucleare tra Reagan e Gorbačëv l’aquilonista Jane Parker-Ambrose dipinse su un aquilone le bandiere degli Stati Uniti e dell’Urss, insieme alla sagoma della cometa di Halley come buon presagio per un futuro di pace. L’anno successivo quello stesso aquilone venne consegnato al Comitato della pace delle donne sovietiche a Mosca, accompagnato da una lettera firmata da 300 aquilonisti americani, canadesi, inglesi e giapponesi. Da allora, ogni seconda domenica di ottobre, si ricorda quel gesto. A Cervia si partirà alle 11 dal magazzino del sale Torre con una grande parata, aperta da una lettura dei bimbi dell’Antoniano di Bologna e con l’accompagnamento di musica brasiliana Numa boa batucada brasileira. Davanti agli stabilimenti balneari Cerviamare e Sorriso avrà luogo poi il grande volo.