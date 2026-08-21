Riccione. Turismo di alta gamma in città: «Lusso sì ma senza snaturarsi»

Riccione può inseguire il lusso, ma senza perdere se stessa. È la linea tracciata da Claudio Montanari, presidente di Federalberghi, davanti alla stagione di investimenti che sta cambiando il volto dell’ospitalità cittadina. Condhotel, suite, spa, appartamenti di pregio e servizi di fascia alta entrano nei progetti già avviati o autorizzati: dal Manhattan-Erika tra viale Martinelli e viale Gramsci a Cà Mare nell’area dell’ex Excelsior in viale D’Annunzio, fino a R-Tower in viale Carducci e al nuovo Vienna, sul quale resta pendente l’appello al Consiglio di Stato. Interventi che puntano ad alzare l’offerta, ma aprono anche il tema dell’equilibrio tra sviluppo e tutela del territorio.