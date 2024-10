Riccione. Spazio Tondelli, il cantiere non è finito e la stagione teatrale diventa itinerante

La Stagione teatrale è pronta per partire, nonostante la “casa”, il teatro cittadino, lo Spazio Tondelli, non sia ancora pronto ad aprire le sue porte ufficialmente alla città: sarà consegnato nell’autunno 2025, completamente rinnovato e trasformato in un moderno spazio polifunzionale. La conferma arriva a margine della presentazione teatrale 2024-2025, tenutasi ieri proprio nel foyer del Tondelli. Questo luogo, ancora non completamente definito, è stata anche la location esclusiva dello “sconfinamento” del TTV, in programma fino al 30 ottobre, con lo spettacolo di ieri sera, scelto da Marco D’Agostin, due volte Premio Ubu, “Best Regards”, mentre sempre al Tondelli, questa sera alle 18, Lucia Calamaro, presidente di giuria del Premio Riccione, dialogherà con Graziano Graziani sul tema “Quali scritture per il teatro”.

I conti e i fondi

In tutto saranno tredici gli spettacoli distribuiti in tre luoghi-simbolo della città, il Palazzo del Turismo ovvero la sala Granturismo, ma la stagione tocca anche il Palazzo dei Congressi e la piramide del Cocoricò: tre degli edifici riccionesi architettonicamente più rappresentativi, trasformati in luoghi di produzione e condivisione teatrale. L’ iter complesso di restituzione dello spazio teatrale cittadino vede ora davvero una luce, dopo un lungo e complesso percorso di ristrutturazione articolato in quattro stralci. I primi due, come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, con investimenti di 600.000 e 768.000 euro, hanno visto la realizzazione di interventi strutturali e l’installazione degli impianti necessari.