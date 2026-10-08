Riccione. Sottopasso, la proposta dei negozianti: «Più aperto verso viale Ceccarini»

«Il sottopasso deve unire viale Ceccarini, non continuare a dividerlo». Fausto Fontemaggi, storico commerciante riccionese e titolare di New Order, torna sul futuro del tratto davanti alla ferrovia e chiede una soluzione più aperta, capace di accompagnare i flussi pedonali anche oltre quello che considera ancora oggi un punto di cesura del viale.
Fontemaggi segue la questione da oltre due anni. Con il proprio tecnico ha elaborato una proposta alternativa, poi sottoscritta da commercianti e proprietari e protocollata in Comune il 9 luglio.
L’idea è sostituire i parapetti pieni previsti ai lati della rampa con gradonate aperte e dotate di corrimano, alleggerendo l’ingresso al sottopasso e creando anche uno spazio di sosta.