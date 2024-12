Riccione. Sorpresa nel cantiere per la piscina, dagli scavi spuntano reperti preistorici

In seguito alla comunicazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, è stato imposto il monitoraggio archeologico per tutta la durata dei lavori. La relazione preliminare, redatta a giugno 2024, ha segnalato il potenziale interesse dei reperti rinvenuti, richiedendo un approfondimento degli scavi di tipo stratigrafico. Le scoperte non sembrano indicare la presenza di una città o di un insediamento significativo, ma piuttosto di tracce di vita quotidiana. Per gestire l’operazione, il Comune ha affidato il servizio di sorveglianza e scavo alla Società AdArte Srl, una realtà specializzata in indagini archeologiche, già attiva sul cantiere. L’intervento, del valore complessivo di 73.200 euro (Iva inclusa), garantirà l’indispensabile documentazione e preservazione dei reperti. I dettagli sono ancora in fase di analisi, ma le autorità locali e gli archeologi coinvolti sono in collaborazione per garantire la salvaguardia del patrimonio archeologico senza compromettere la modernizzazione delle infrastrutture.

Nella porzione di terreno interessata sorgerà la quinta vasca, parte di un progetto ambizioso dal valore di 4,8 milioni di euro.