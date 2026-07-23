Riccione, l’hotel Flamengo evita l’asta: entra in società un gruppo bergamasco

L’hotel Flamengo evita la vendita giudiziaria. L’ultima asta del 30 giugno è stata infatti sospesa. Non un semplice stop alla procedura, ma il raggiungimento di un accordo che ha consentito di risanare la società proprietaria e aprire una nuova fase per la struttura di viale D’Annunzio.

L’operazione si è conclusa con la definizione dei debiti accumulati e il riequilibrio dei conti. La soluzione è stata raggiunta attraverso intese con i creditori, l’arrivo di nuove risorse e l’ingresso nella società di un investitore riconducibile a un importante gruppo bergamasco, guidato dall’imprenditore Cristian Ghilardi. «L’obiettivo è ora quello di riqualificare e rilanciare l’albergo, preservandone il valore e garantendo una prospettiva di continuità» riferiscono i legali della società proprietaria Stefano Barbiani e Simona Pagnini.

L’accordo ha permesso di evitare che la crisi si chiudesse con la vendita forzata dell’immobile. La società è stata sostanzialmente liberata dal peso dei debiti pregressi, offrendo nello stesso tempo una soluzione condivisa ai creditori. «La conclusione dell’operazione rappresenta un passaggio decisivo anche sotto il profilo reputazionale» sottolineano Elio Ugolini e Loretta Arcangeli, già soci di riferimento.

Si chiude così una vicenda iniziata nel 2023 con l’apertura della procedura esecutiva davanti al Tribunale di Rimini. Non si è trattato del fallimento dell’hotel, ma del pignoramento dell’immobile e della sua successiva messa all’asta.

Il primo tentativo di vendita venne fissato per il 29 ottobre 2024, con una base di 2 milioni e 88mila euro e un’offerta minima di un milione e 566mila. La vendita non portò ad alcuna aggiudicazione. Il secondo appuntamento, il 28 gennaio 2025, partì da una base ridotta a 1 milione e 566mila euro, ma anche in quel caso non si arrivò al trasferimento della struttura.

Il terzo tentativo era stato programmato per il 30 giugno scorso, con prezzo base di un milione e 410mila euro e offerta minima di un milione e 57.500 euro. Il 26 giugno, però, il giudice dell’esecuzione dispose la sospensione. Quello stop trova ora spiegazione nell’accordo raggiunto fra le parti.

Il Flamengo è un tre stelle stagionale costruito nel 1955 e ampliato tra il 1969 e il 1977. Sorge su un lotto di 686 metri quadrati e dispone di 40 camere doppie, per complessivi 80 posti letto. Per l’albergo si apre ora una fase di riqualificazione e rilancio.