Riccione. “Io aggredito dal branco a calci e pugni senza motivo”

Stava ritornando dal lavoro, dal Brunch Republic in viale Milano, dove lavora da circa un mese, quando è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani, apparentemente senza motivazione. Mattia Cirillo, 24 anni, è finito in ospedale lunedì sera dopo essere stato picchiato a calci e pugni in centro, nei pressi di viale Gramsci. Erano circa le 23.15. Una volta in salvo «ho fatto denuncia e sono andato in ospedale, sono stato medicato e dimesso con una prognosi di trenta giorni, poteva andare peggio se non fossi riuscito a scappare. Non mi hanno derubato, avevo le tasche chiuse» racconta Mattia palesemente provato.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola