Riapre l’Ecu, villa con piscina e ristorante. «Non solo disco, anche concerti ed eventi»

«Il locale, ribattezzato “Villa Ecu”, riaprirà almeno una parte interna entro quest’anno, mentre l’inaugurazione ufficiale si terrà prima dell’estate 2025. Stiamo lavorando per realizzare una piscina da circa 100 metri quadri, fruibile anche di giorno, attorno a cui sviluppare un beach club estivo. Costituirà un’alternativa in collina rispetto al mare, nonché una via d’uscita per eventuali criticità come, ad esempio, la mucillaggine. Qualora non fosse possibile costruire un’unica vasca, visto l’iter burocratico, si potrebbe puntare su due di diverse dimensioni, di cui una posta all’interno della struttura. L’obiettivo resta cambiare la disposizione del locale ma anche riprogettare una discoteca che oltre alla classica veste sfoderi anche concerti e serate a tema in sinergia con gli hotel, riportando in auge eventi danzanti formato famiglia. Non mancheranno poi manifestazioni collegate con Fiera e Palacongressi. Sarà aperto anche d’inverno, dal venerdì al sabato, con serate a tema oltre che la domenica pomeriggio quando verrà destinato agli adolescenti. In corrispondenza delle iniziative legate al club, garantiremo infine ristorazione e pizzeria. Dati alla mano, i coperti saranno 500, di cui 300 all’interno, dispiegati su 4 sale, e circa 200 sul fronte esterno».