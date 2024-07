Resistenza: arrestato dalla polizia locale a Cesenatico un 43enne

La polizia locale di Cesenatico nella giornata del 1° luglio ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino senegalese classe ‘81 che è stato condotto presso le camere di sicurezza del comando di Polizia Locale di Cesena in attesa della direttissima che si è svolta ieri presso il Tribunale di Forlì e che si è conclusa con la disposizione dell’obbligo di firma due volte a settimana. In attesa del futuro giudizio.

I fatti

Nella notte tra il 6 e il 7 giugno una pattuglia della polizia locale di Cesenatico ha controllato un cittadino senegalese classe ‘81 che alla vista dell’equipaggio si è dato alla fuga a piedi. Inseguito dagli agenti, l’uomo ingaggiava una colluttazione con gli stessi e provocava a uno di essi diverse contusioni e la frattura di un dito della mano sinistra. In questa occasione l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce gettandosi sui binari della stazione ferroviaria e da lì nel canale che corre lungo la S.S. 16.

Le ricerche del fuggitivo, che comportavano altresì l’interruzione dell’energia elettrica lungo la ferrovia, venivano rese particolarmente difficoltose dall’oscurità e dalla fitta vegetazione ma gli uomini del nucleo Sicurezza urbana ed Antidegrado proseguivano la propria attività investigativa che permetteva di appurare che lo straniero risultava essere soggetto senza fissa dimora sul territorio dello stato ma di fatto inserito nei contesti degradati delle aree limitrofe alla stazione. L’intensificazione dei controlli ha permesso di rintracciarlo nella serata del 1 luglio in prossimità dell’Eurospin di via Crispi dove, alla vista delle uniformi tentava una fuga prontamente interrotta dall’intervento di due equipaggi del nucleo antidegrado che, operando sinergicamente sono riusciti a immobilizzarlo. Anche in quest’occasione l’uomo ha opposto una strenua resistenza sferrando gomitate e calci al cospetto degli operatori. Per questa ragione è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso le camere di sicurezza del comando di polizia locale di Cesena. L’uomo, irregolare sul territorio italiano, era già destinatario di diversi provvedimenti di espulsione e gravato da numerosissimi precedenti per rapina, furto aggravato, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, resistenza, minacce e lesioni.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«L’estate per Cesenatico è il periodo più bello ma anche il periodo più intenso e i nostri agenti della polizia locale sono chiamati a un grande lavoro in sinergia con tutte le altre forze dell’ordine presenti sul territorio. Sono come sempre una risorsa preziosa e operazioni come queste ci testimoniano la loro importanza», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«Il ringraziamento va a tutti gli operatori di polizia locale per l’attenta attività di controllo del territorio. Un augurio di pronta guarigione all’agente Matteo Nanni che presto potrà tornare a controllare le nostre strade dopo l’infortunio occorso alla mano. Il nucleo antidegrado svolge un’importante azione di contrasto di condotte contrarie al decoro pubblico sull’intero territorio comunale», le parole del comandante Alessio Rizzo.