Regione, oggi la proclamazione di De Pascale: «Giunta operativa da metà dicembre»

BOLOGNA. La proclamazione ufficiale da parte della Corte d’appello, avvenuta oggi, è il primo tassello per l’avvio della nuova legislatura in Regione Emilia-Romagna. Una volta arrivata la comunicazione la presidente uscente Emma Petitti potrà compiere il primo passo per l’insediamento della nuova Assemblea legislativa, che cadrà verosimilmente nella seconda metà di dicembre. Sarà quella l’occasione anche per il varo della giunta de Pascale, a cui il neo-governatore sta lavorando fin dalle prime ore dopo il voto. «Il lavoro per la giunta e’ positivo, me ne sto occupando in questi giorni», fa sapere oggi de Pascale. In ogni caso, sottolinea, «avremo l’operatività della nuova giunta da metà dicembre o poco prima di Natale».

Oggi il neo-governatore Michele de Pascale si è lasciato andare a una stoccata nei confronti della ex sfidante Elena Ugolini. Ugolini, a proposito del post-alluvione: «Elena Ugolini dice che bisogna partire da quello che non ha funzionato? Mi sembra il modo giusto per riperdere le elezioni anche la prossima volta... Ha detto questo in tutta la campagna elettorale, è stata bocciata pesantemente dagli elettori, spero che questo tipo di atteggiamento ce lo lasciamo alle spalle». Il dem oggi è alla Cisl di Bologna, dove partecipa insieme al segretario nazionale Luigi Sbarra al consiglio generale del sindacato. «Anche io- rileva de Pascale rispondendo ai cronisti- avrei tantissime cose da dire rispetto alle speculazioni di questi mesi però non le dico, perché non serve niente ormai dirle. Le elezioni ci sono state, bisogna capire cosa fare per il futuro».