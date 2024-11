Regione Emilia-Romagna: proclamati i consiglieri della nuova assemblea legislativa, ecco chi sono

BOLOGNA. Via libera, oltre che al presidente regionale Michele de Pascale, anche agli altri 49 consiglieri eletti lo scorso 17 e 18 novembre in Regione Emilia-Romagna. Con de Pascale e la ex sfidante di centrodestra Elena Ugolini faranno parte della nuova Assemblea 27 consiglieri del Pd, tre di Avs, due della lista Civici con de Pascale, un consigliere del Movimento 5 stelle, 11 di Fratelli d’Italia, due consiglieri di Forza Italia, un consigliere della Lega e un consigliere della lista Rete civica Ugolini presidente. Nei dem sono stati eletti Giovanni Quintavalla e Lodovico Albasi (circoscrizione provinciale di Piacenza), Barbara Lori, Andrea Massari e Matteo Daffadà (Parma), Alessio Mammi, Elena Carletti, Andrea Costa e Anna Fornili (Reggio Emilia), Giancarlo Muzzarelli, Maria Costi, Luca Sabattini e Carla Ludovica Ferrari (Modena), Isabella Conti, Irene Priolo, Raffaele Donini, Maurizio Fabbri e Fabrizio Castellari (Bologna), Paolo Calvano e Marcella Zappaterra (Ferrara), Eleonora Proni e Niccolò Bosi (Ravenna), Daniele Valbonesi, Valentina Ancarani e Francesca Lucchi (Forlì-Cesena), Alice Parma e Emma Petitti (Rimini). Gli 11 consiglieri Fdi sono Giancarlo Tagliaferri (Piacenza), Priamo Bocchi (Parma), Alessandro Aragona (Reggio Emilia), Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò (Modena), Marta Evangelisti e Francesco Sassone (Bologna), Alessandro Balboni (Ferrara), Alberto Ferrero (Ravenna), Luca Pestelli (Forlì-Cesena), Nicola Marcello (Rimini).

Per Avs sono stati proclamati Paolo Burani da Reggio Emilia, Paolo Trande da Modena e Simona Larghetti di Bologna. A rappresentare i “civici” di de Pascale saranno Vincenzo Paldino (Modena) e Giovanni Gordini (Bologna). Due anche gli esponenti di Forza Italia, Pietro Vignali Valentina Castaldini, mentre i 5 stelle hanno eletto Lorenzo Casadei. Infine, la Lega sarà rappresentata da Tommaso Fiazza e la lista civica di Elena Marco Mastacchi. Scatta oggi l’intervallo di tempo, non prima di 15 giorni e non oltre 30, nel quale convocare la prima seduta dell’Assemblea legislativa. A farlo sarà la presidente uscente Emma Petitti, mentre la prima assemblea sarà presieduta dal consigliere più anziano d’età, in questo caso il consigliere Giovanni Gordini, 70enne, fino alla nomina del nuovo presidente dell’Assemblea stessa, primo atto della nuova legislatura.