Regionali, domani Elly Schlein a Ravenna per la campagna elettorale di De Pascale

La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà a Ravenna domani, 13 novembre, per partecipare a un evento pubblico a sostegno del Partito Democratico e di Michele de Pascale, candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.

L’incontro si terrà alle 17 in piazza XX settembre (comunemente detta “piazza dell’Aquila”) a Ravenna. «Durante l’evento - fa sapere il Pd in una nota - Schlein parlerà delle principali proposte programmatiche per il futuro dell’Emilia-Romagna, con un’attenzione particolare alle sfide da affrontare e ai progetti da realizzare.