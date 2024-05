Ravenna, travolta dalla sua auto. Grave una 30enne

Una trentenne è rimasta gravemente ferita ieri sera, poco dopo le 19, in un incidente stradale decisamente anomalo avvenuto davanti alla sua abitazione in via Reale a Camerlona: la donna è stata infatti trovata sotto la sua stessa vettura.

L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia locale di Ravenna intervenuta sul posto per i primi rilievi, insieme ai vigili del fuoco.

Tra le ipotesi al vaglio anche quella che vedrebbe la donna scendere dalla vettura che, seppur spenta, avrebbe finito per travolgerla dopo aver preso velocità a causa di una lieve pendenza del terreno. Di sicuro la trentenne non si è resa conto del pericolo e non è riuscita ad evitare la sua Dacia riportando un grave trauma cranico. Sul posto è stato fatto atterrare immediatamente un elicottero del 118 che ha trasportato la giovane all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità.