Due persone, un uomo e una donna, sono morte questa sera in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le 19, sulla Variante di Savio. Le vittime erano in sella a una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Volkswagen Golf. Sul posto pattuglie di polizia locale e carabinieri oltre ai mezzi del personale del 118 che ha cercato di rianimare a lungo le due persone sbalzate.