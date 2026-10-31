Si è spacciato per funzionario del ministero dell’Istruzione e ha composto il numero di telefono della parrocchia. L’obiettivo, truffare il parroco con un raggiro sui fondi statali alla scuola materna. A Don Antonio Ferrari, sacerdote della parrocchia di San Benedetto, a San Zaccaria, la balla inventata dall’impostore avrebbe potuto costare quasi 5mila euro. Invece, intuendo che alla cornetta fosse in agguato un lupo travestito da agnello, ha annotato l’Iban. Non per pagare quanto richiesto dal sedicente funzionario a titolo di differenza su un presunto bonifico errato, ma per denunciarlo alle forze dell’ordine. Ed è così che ha portato a processo un 70enne residente a Trana (Torino). Ieri l’uomo, assistito dall’avvocato Greta Monti, è stato rinviato a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare Federica Lipovscek e dovrà affrontare il processo a partire dal 25 gennaio.