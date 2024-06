Ravenna, scontro tra moto e furgone alle Bassette. Motociclista ferito gravemente.

Un motociclista è rimasto ferito gravemente dopo un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in zona Bassette tra un furgone Ducato e una moto di grossa cilindrata. Stando a una prima ricostruzione dei fatti - eseguita dalla sezione infortunistica della polizia locale di Ravenna - sembra che l’impatto sia avvenuto tra la parte frontale della moto e quella laterale sinistra del furgone che, viaggiando in via Bassette in direzione del cimitero, ha effettuato una svolta in prossimità dell’incrocio con via Di Vittorio. Dietro stava arrivando il mezzo a due ruote che non è riuscito a evitare l’impatto per cause ancora in corso di accertamento. Il motociclista ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato al Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. In ospedale per accertamenti, ma in condizioni non preoccupanti, anche l’uomo a bordo del furgone che dopo l’impatto si è capovolto su un fianco. I test eseguiti dopo l’incidente hanno escluso che l’automobilista fosse sotto effetto di alcol o droghe.