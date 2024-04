Ravenna, rissa tra due gruppi di ragazzi in zona stazione

Due gruppi di ragazzi l’uno contro l’altro di fronte alla stazione: una scena purtroppo frequente, ma la situazione nel tardo pomeriggio di oggi si era fatta particolarmente vivace, tanto da richiedere l’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri. E alla fine uno dei protagonisti è stato fermato per avere opposto resistenza agli agenti della Questura. I due gruppi erano formati in prevalenza da giovani di origine straniera, molti dei quali minorenni, e avevano battibeccato tra loro fino a che gli animi non si sono scaldati fino a passare alle mani, tra parole grosse e spintoni. Fortuna ha voluto che in quel momento una volante della Polizia di Stato fosse già nei paraggi, impegnata a soccorrere una signora che si era sentita male nei Giardini Speyer in attesa dell’ambulanza. Quando il mezzo del 118 si è palesato, gli agenti presenti hanno potuto unirsi ai carabinieri e ai colleghi di altre volanti che erano sopraggiunti nel frattempo per gestire il parapiglia che stava scoppiando. Alla fine gli animi si sono sedati, ma non per tutti: un giovane, che ha anche lanciato un pugno contro una volante, è stato portato in Questura per ulteriori accertamenti.