RAVENNA. Salve signora, sono un tecnico idraulico e dovrei controllare una tubatura”.

Martedì, a San Pietro in Vincoli, è stato più o meno questo l’incipit di una delle più classiche truffe in abitazione. Il raggiro si è però concluso con una rapina. Vittime due anziani: una signora stordita con lo spray urticante, e il marito. Di fronte al finto tecnico, ormai rivelatosi nelle sue reali vesti, si sarebbero chiusi nel bagno, lasciando all’intruso il tempo per scappare con l’oro in tasca.

La truffa studiata per riuscire a entrare in casa si è così trasformata in rapina.

Stando a quanto si apprende, sarebbero stati almeno due i malviventi entrati in azione. Uno si sarebbe qualificato come un tecnico incaricato di effettuare alcuni controlli. Un pretesto per guadagnare la fiducia dei residenti e intrufolarsi all’interno. Ma una volta entrato, forse nella fretta di chiudere la partita, avrebbe spruzzato dello spray urticante al peperoncino. Il getto avrebbe stordito la donna, impedendole di reagire. Presente all’interno dell’abitazione anche un altro anziano. I due padroni di casa si sarebbero poi chiusi in bagno, mentre il malvivente ha avuto campo libero per rovistare nelle stanze e raccogliere quello che cercava. Nel bottino ci sarebbero diversi monili in oro, recuperati in pochi minuti prima della fuga.

Ad attendere il delinquente all’esterno, con tutta probabilità, c’era un complice al volante. I due sarebbero infatti scappati a bordo di un’Audi A1 nera, un modello notato da alcuni testimoni che però non sono riusciti a prendere il numero di targa.

Dopo l’accaduto è scattata la chiamata ai carabinieri della Stazione di San Pietro in Vincoli, intervenuti per raccogliere le testimonianze e avviare gli accertamenti. Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’irruzione e individuare i responsabili.