L’ondata di maltempo che sta attraversando in queste ore anche la Romagna ha toccato il suo apice a Ravenna nel tardo pomeriggio di oggi, dove una piccola tromba d’aria ha attraversato la parte nord occidentale della città. A filmare il passaggio del vortice è stato un’automobilista in transito nella zona di Fornace Zarattini. Per fortuna il fenomeno è stato di intensità relativamente ridotta e non ha causato danni gravi né tantomeno feriti.