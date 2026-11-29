RAVENNA. Le elezioni per i consigli territoriali diventano un pasticcio: ora spuntano anche sviste nella raccolta delle firme per le candidature di “Insieme per i territori”, espressione del centrosinistra, in tre aree – Centro Urbano, Ravenna Sud e Mare – che costringono Palazzo Merlato a riconvocare, per i quartieri in questione, nuove elezioni nella data del 24 gennaio, in alternativa a quelle già fissate al prossimo 13 dicembre, che si terranno regolarmente a Roncalceci, Piangipane, Castiglione, Mezzano, San Pietro in Vincoli, Darsena e Sant’Alberto. E così si procederà a singhiozzo: impossibile fare altrimenti, spiega l’assessora al Decentramento Federica Moschini.

«Una volta raccolte le sottoscrizioni - dice - si portano in commissione elettorale. Questa ha riscontrato difformità: pare, da quanto riferitomi, che siano state presentate firme di persone residenti altrove rispetto all’area oggetto di candidatura». In parole povere, nelle liste per il Centro erano finite ad esempio le sigle di cittadini che in realtà abitano in un’altra zona, e così via: una stortura formale insuperabile. «A volte - commenta Moschini - anche per chi raccoglie le firme è difficile capire la distinzione territoriale», specie se si parla di aree confinanti.

Il risultato, complice la defezione del centrodestra, che ha deciso di disertare l’appuntamento per i consigli territoriali, è che, scremate dal computo le sottoscrizioni non valide, il numero minimo non è stato raggiunto: per Centro, Sud e Mare, insomma, non ci sarebbe stato nessuno in corsa. Al di là del caos fabbricato in casa Pd e alleati, anche il centrodestra a questo punto potrebbe avere qualcosa da recriminarsi: se avesse avanzato candidature valide, si sarebbe aggiudicato i tre consigli territoriali senza colpo ferire, rimanendo l’unica lista in campo proprio in virtù dello stop agli incartamenti depositati dagli avversari.