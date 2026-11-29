RAVENNA. Le elezioni per i consigli territoriali diventano un pasticcio: ora spuntano anche sviste nella raccolta delle firme per le candidature di “Insieme per i territori”, espressione del centrosinistra, in tre aree – Centro Urbano, Ravenna Sud e Mare – che costringono Palazzo Merlato a riconvocare, per i quartieri in questione, nuove elezioni nella data del 24 gennaio, in alternativa a quelle già fissate al prossimo 13 dicembre, che si terranno regolarmente a Roncalceci, Piangipane, Castiglione, Mezzano, San Pietro in Vincoli, Darsena e Sant’Alberto. E così si procederà a singhiozzo: impossibile fare altrimenti, spiega l’assessora al Decentramento Federica Moschini.