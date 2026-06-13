Ravenna, muore in carcere a soli 21 anni: esclusa la pista del suicidio

Mohamed Samih voleva tornare a casa. Da uomo libero o detenuto non gli importava, purché fosse di nuovo in Marocco. Era disposto a scontare la pena là in caso di un’eventuale condanna per i reati commessi in Italia, a Lugo, dove viveva con la famiglia prima di finire in carcere. Era questo il desiderio che aveva espresso al suo avvocato, il quale aveva già imbastito le pratiche quando, ieri mattina, ha scoperto che il giovanissimo assistito giovedì scorso è morto in una cella del penitenziario di Parma, dov’era stato trasferito dalla casa circondariale di Ravenna.

Aveva solo 21 anni Mohamed, era giovane ma già segnato dall’alcol, dalle droghe che l’avevano spinto nella spirale della depressione. Eppure non si sarebbe tolto la vita. E’ questo uno degli aspetti finora emersi nel corso delle indagini avviate dalla Procura di Parma, che ha aperto un fascicolo per fare luce sulle cause del decesso.