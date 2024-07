Ravenna, morte improvvisa per la direttrice Chiara Cavassini, direttrice della Feltrinelli

Incredulità e dolore in città e nel mondo della cultura ravennate per la morte di Chiara Cavassini, venuta a mancare in maniera totalmente inattesa nella nottata di mercoledì a 57 anni. Ravennate, da anni era in servizio per il gruppo Feltrinelli. Da circa un anno era tornata al punto vendita di via Diaz dopo aver lavorato in altre città in Italia, tra cui Bologna. Sconvolti i colleghi della libreria in cui la direttrice aveva lavorato praticamente fino all’ultimo. A quanto pare non c’erano state avvisaglie tali da far pensare ad un esito così tragico.

Cavassini era nota ai colleghi e ai tanti clienti della libreria, dove periodicamente si organizzano eventi e presentazioni di volumi. Per questo il suo nome era noto anche a diversi scrittori, locali e non. Aveva anche un passato in politica, per un periodo aveva militato nelle fila del Partito Socialista. Lascia la madre e il fratello Paolo, anche lui molto conosciuto in città e autore di libri.

In una nota l’azienda esprime tutto il suo dolore per la scomparsa della direttrice ravennate: «Le Librerie Feltrinelli e tutto il Gruppo apprendono con sgomento della scomparsa improvvisa di Chiara Cavassini, direttrice della libreria Feltrinelli di Ravenna a cui ci legano 30 anni di stima reciproca, affetto e irrefrenabile passione per i libri e la lettura». Nell’affettuosa nota con cui il Gruppo editoriale saluta Cavassini si legge ancora: «Feltrinelli si stringe attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari. Chiara - conclude il comunicato -, porteremo con noi il tuo umorismo e il tuo amore sincero e viscerale per ogni forma di cultura».

I funerali di Chiara Cavassini si svolgeranno sabato mattina in Duomo.