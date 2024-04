Ravenna, mani al collo per baciare la barista. Patteggia e risarcisce 10mila euro

Niente romanticismo. Un approccio diretto, o meglio, violento. Vittima una barista, che si è ritrovata le mani al collo e un bacio a stampo, che è riuscita a schivare per un soffio. Al cliente quell’effusione non corrisposta è costata caro: una denuncia e il processo per violenza sessuale. Per evitare il rischio di una pena da capogiro in caso di condanna per un gesto probabilmente fatto senza pensare alle conseguenze, ha deciso di patteggiare la pena a 5 mesi e 10 giorni. Doveva infatti rispondere di violenza sessuale un 34enne di origine moldava, residente a Ravenna, finito nei guai dopo una serata avvenuta al Fellini Scalino 5 il 18 febbraio dell’anno scorso. L’episodio si è concluso nei giorni scorsi davanti al giudice per l’udienza preliminare Janos Barlotti, dove l’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Baracca, ha concordato la pena con la Procura evitando così di proseguire il processo. Dall’altra parte la vittima della molestia, una ragazza 29enne residente in città e assistita dall’avvocato Greta Monti, ha accettato il risarcimento di circa 10mila euro offerto dall’imputato.

