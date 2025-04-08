Ravenna. Lupo e gatto selvatico all’Ortazzo. Ampliate le aree a tutela integrale

Un nucleo familiare di lupi ormai insediatosi stabilmente e il raro gatto selvatico che si aggira con passo felpato tra i ruderi frutto del tentativo di immobiliarizzazione degli anni ‘70: sono fra gli elementi principali che hanno portato ad estendere le tutele per Ortazzo e Ortazzino. In particolare, il Consiglio provinciale ha dato il via libera in questi giorni all’adozione di una variante al piano di stazione “Pineta di Classe e Salina di Cervia” con cui l’area a salvaguardia integrale viene più che raddoppiata, passando da 71 a 161 ettari.