RAVENNA - È programmato per lunedì 30 novembre l’avvio dei lavori per la realizzazione dei due ponti ciclopedonali della Ciclovia Adriatica sul canale Baiona e sul canale Magni. L’intervento, comporterà la chiusura al transito di via Baiona nel tratto compreso tra il ponte sul canale Baiona e lo svincolo per lo stabilimento Pir, per una durata stimata di circa quattro mesi. I componenti della macchina battipali, necessaria per l’infissione dei pali, sono appena arrivati. Ora dovranno essere assemblati e posizionati sulla strada.

L’Amministrazione comunale, si legge in una nota, «seguirà con attenzione l’andamento del cantiere, con l’obiettivo di contenere il più possibile i disagi per residenti, lavoratori e attività economiche, fornendo aggiornamenti periodici». Nella prima fase l’impresa lavorerà fino a mercoledì 23 dicembre compreso, con un’organizzazione delle attività su sei giorni alla settimana. Durante le festività natalizie, da giovedì 24 dicembre a domenica 3 gennaio compresi, è prevista la riapertura della strada al transito. lavori, con la conseguente chiusura della strada, riprenderanno lunedì 4 gennaio. ll traghetto tra Porto Corsini e Marina di Ravenna sarà gratuito per i residenti e domiciliati di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti. È inoltre previsto il potenziamento del servizio di traghetto fino alle 14 nei giorni feriali. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado Mattei di Marina di Ravenna residenti a Porto Corsini è previsto il trasporto scolastico con uno scuolabus dedicato, con attraversamento del canale mediante il traghetto (in caso di condizioni meteoclimatiche avverse il trasporto sarà comunque garantito via terra). Per gli alunni della Mattei residenti a Marina Romea e Casalborsetti è prevista l’istituzione di una linea di trasporto pubblico locale dedicata via terra, a bordo della quale sarà comunque presente un accompagnatore. Gli studenti dei lidi nord che frequentano le scuole superiori a Ravenna potranno fruire della linea 90, che collega i lidi nord alla stazione, sulla quale saranno previste delle deviazioni e un adeguamento degli orari per consentire l’ingresso in tempo alle scuole superiori.

Per i lavoratori delle aziende di via Baiona sarà istituita una navetta, con orari garantiti per i turnisti, con partenza e arrivo alla stazione ferroviaria di Ravenna. Tutte le modalità di fruizione della gratuità del traghetto e tutti i dettagli sugli altri servizi saranno resi noti nei prossimi giorni, tramite comunicazioni specifiche. Per quanto riguarda i servizi di trasporto scolastico rivolti agli alunni che frequentano la scuola Mattei di Marina di Ravenna.

Inoltre il sistema di soccorso preospedaliero 118 Romagna ha previsto un potenziamento nelle ore diurne, nelle quali si concentra il maggior numero di emergenze, di un ulteriore mezzo rispetto all’attuale dotazione e l’impiego del punto di sosta di Marina Romea, per ridurre i tempi di intervento durante la chiusura della Baiona.