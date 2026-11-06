Ravenna. Il veterinario Guerra rivuole l’ambulatorio sequestrato: «Dopo la radiazione non c’è più pericolo»

Mauro Guerra torna in tribunale. Condannato in primo grado a 4 anni e 2 mesi per maltrattamenti di animali, soppressioni non necessarie, oltre a reati fiscali e altri illeciti legati all’esercizio della professione veterinaria, il medico 53enne di Sant’Antonio, già radiato dall’Ordine, chiede il dissequestro dell’ambulatorio. L’istanza, presentata con l’avvocato Claudio Maruzzi, era stata respinta dal giudice Piervittorio Farinella, ravvisando il pericolo di reiterazione dei reati. Ieri invece il legale ha sottoposto la questione al tribunale del Riesame, che si è riservato sulla decisione.