RAVENNA - Dovrà risarcire Ravenna Farmacie con 11mila euro: così ha stabilito la Corte dei Conti, che ha condannato un ravennate di 36 anni, ex dipendente della società in house del Comune, per il danno patrimoniale e d’immagine provocato dalle condotte illecite commesse durante il rapporto di lavoro. Il giudizio contabile è arrivato a margine del procedimento penale, conclusosi a fine 2025 con il patteggiamento davanti al gup di una pena di un anno di reclusione e mille euro di multa. Al centro della vicenda, che vide anche l’arresto del 36enne, le sottrazioni di medicinali dal magazzino di Ravenna Farmacie, in via Fiume Montone Abbandonato, dove l’uomo lavorava come commesso magazziniere. Secondo quanto ricostruito da guardia di finanza e Procura, il dipendente si era appropriato di diversi farmaci, nascondendoli in scatole, sacchetti, zaini o nelle tasche per poi portarli all’esterno e cederli a terzi. Tra gli episodi contestati anche la sottrazione di confezioni di Testovis, farmaco a base di testosterone, e di altri medicinali soggetti a prescrizione medica, come Lorazepam e Xanax. In alcuni casi, fra l’altro, le sostanze sarebbero state cedute ai fini di doping o, come scriveva la Procura nel capo d’imputazione, «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Al 36enne venivano inoltre contestati l’esercizio abusivo della professione di farmacista e la cessione e detenzione di hashish e marijuana. Un altro filone riguardava infine i buoni pasto: l’uomo li avrebbe utilizzati in 25 occasioni tra febbraio 2022 e gennaio 2024, quando risultava assente per malattia, ferie o riposo.

Alla luce del patteggiamento, la Corte dei Conti ha ritenuto provati gli ammanchi e l’utilizzo irregolare dei buoni, richiamando gli accertamenti della Guardia di Finanza e la sentenza del gup, prima della quale il 36enne aveva versato 2.500 euro a Ravenna Farmacie per coprire il costo dei medicinali sottratti e dei buoni pasto, “con ciò implicitamente ammettendo – osserva la Corte – la propria responsabilità nei fatti di causa”. Inoltre, scrive ancora il giudice estensore, il 36enne non solo «ha procurato un depauperamento del patrimonio della società pubblica», ma «ha contemporaneamente creato un potenziale pericolo nei confronti degli incauti acquirenti» dei farmaci, esposti così ai rischi derivanti dall’assunzione «in assenza di vigilanza da parte di un medico di fiducia». E insieme al danno patrimoniale, per il quale il risarcimento è stato quantificato in 6.000 euro, anche quello d’immagine: una volta emerse sui media, le notizie sulla vicenda si sono palesate, si legge in sentenza, come «lesive del prestigio e dell’onorabilità di Ravenna Farmacie, con conseguente pregiudizio in termini reputazionali».