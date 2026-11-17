Dissequestrato l’ambulatorio del dottor Mauro Guerra, il veterinario di Sant’Antonio radiato dall’Ordine sull’onda delle accuse che hanno portato alla sua condanna in primo grado a 4 anni e 2 mesi per maltrattamenti di animali, soppressioni ritenute non necessarie, oltre a reati fiscali e altri illeciti legati all’esercizio della professione. E’ quanto ha deciso il tribunale del Riesame presieduto dal giudice Giovanni Trerè (a latere Cristiano Coiro e Antonella Guidomei) pronunciandosi sull’istanza discussa due settimane fa. Guerra potrà così rientrare in possesso della clinica e di quanto contenuto all’interno, sotto sigilli dal 3 maggio del 2021 e finito al centro di una battaglia a colpi di ricorsi. Il 52enne non potrà tuttavia esercitare la professione veterinaria, essendo divenuto definitivo il più severo procedimento disciplinare emesso dall’Ordine.

Il terreno sul quale l’ex professionista si prepara a combattere è quello dell’appello. Si articola in 230 pagine il ricorso depositato dagli avvocati Claudio Maruzzi e Antonio Vicenzi per contrastare la condanna inflitta a febbraio, che prevede anche l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e dalla professione per 3, oltre alla confisca dell’ambulatorio (ancora non esecutiva). I legali parlano di un caso di «gigantismo inquisitorio inutile e antieconomico», espressione che allude anche alla maxi richiesta di pena a 13 anni e 4 mesi avanzata a suo tempo dal sostituto procuratore Marilù Gattelli, a fronte di 26 capi d’accusa. Di questi, replicano ora i difensori, ne sono sopravvissuti circa 10, mentre 14 reati sono stati dichiarati prescritti (alcuni dei quali ancora prima dell’inizio del processo).