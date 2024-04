Ravenna, cresima vip a Sant’Alberto. In chiesa l’ex velina Maddalena Corvaglia

Cresima vip in gran segreto. La chiesa di Sant’Alberto ha aperto le porte ieri mattina per la celebrazione a cui ha preso parte anche la figlia di Maddalena Corvaglia. L’ex velina è arrivata sabato sera da Palma di Maiorca, dove vive da tempo, per partecipare alla cerimonia religiosa della figlia nella parrocchia di don Nicolò Giosué. La scelta di Sant’Alberto sarebbe dovuta a una singolare coincidenza, legata al padre spirituale della showgirl. Quest’ultimo avrebbe conosciuto don Giosué nel corso di un incontro religioso. Terminata la celebrazione del sacramento, Corvaglia e invitati hanno lasciato la piccola frazione del forese ravennate. Comprensibile il chiacchiericcio sull’insolita presenza in paese, che si è rapidamente diramato.