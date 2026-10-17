Ravenna, controlli in zona stazione: sequestrate 3 e-bike trasformate in ciclomotori

RAVENNA. Stretta sulla sicurezza in zona stazione a Ravenna. Nei giorni scorsi, la Polizia locale è stata impegnata in una serie di interventi mirati per il contrasto al degrado urbano e la tutela della sicurezza stradale e commerciale nell’area, con particolare attenzione ai Giardini Speyer, viale Farini e le vie limitrofe. Nell’area verde, in particolare, gli agenti hanno identificato 16 persone, di cui 15 di nazionalità straniera. Sono state elevate 12 violazioni amministrative, per la maggior parte legate al consumo di alcolici in zone vietate. Due cittadini di origine pakistana sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta, con contestuale ordine di allontanamento, e atti contrari alla pubblica decenza. Un altro soggetto è stato invece denunciato per aver violato il Daspo Urbano. In viale Farini, invece, è stata condotta un’ispezione approfondita in un minimarket, da cui sono emerse irregolarità come mancata esposizione dei prezzi di vendita, assenza di indicazioni sulla provenienza dei prodotti ortofrutticoli e mancanza di etichettatura in lingua italiana. Oltre alle sanzioni, numerosi prodotti sono stati sequestrati. In piazza Farini, via Santi Baldini e via Pallavicino sono stati messi in atto posti di blocco per intercettare tre e-bike trasformate illegalmente in veri e propri ciclomotori. I tre conducenti sono stati sanzionati e i mezzi sottoposti a sequestro. Le operazioni della Polizia locale in zona stazione “continueranno regolarmente nelle prossime settimane- spiega il Comune di Ravenna- con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole, la tutela del commercio legale e restituire la piena vivibilità degli spazi pubblici ai cittadini”.