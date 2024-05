Quattro nomi per la stessa piazza: il record a Marina di Ravenna

RAVENNA Ad ogni angolo, un nome diverso: a Marina di Ravenna accade nella fu piazza Marinai d’Italia, un tempo la più grande del paese e comodo parcheggio in centro e oggi nota soprattutto per l’enorme centro civico dove hanno sede diversi servizi pubblici del paese. Ma per piazza Marinai d‘Italia il Comune ha riservato un trattamento speciale non solo urbanistico, ma anche toponomastico. Nei giorni scorsi infatti Palazzo Merlato ha deciso di intitolare un pezzo della stessa ai “Palombari d’Italia”. Si tratta dell’area davanti al Museo dello subacquea, dove campeggia peraltro - appunto - la statua di un palombaro inaugurata nel 2019 Attenzione però: basta fare pochi metri e, pur senza cambiare piazza, ci si ritrova in “largo Walter Magnavacchi” che è la zona interna al centro civico, intitolata nel 2021 al fondatore del premio di pittura “Marina di Ravenna”. In largo Magnavacchi hanno sede gli uffici comunali e la galleria FaroArte. Per arrivarci, però, bisogna parcheggiare in “piazzale Azzurra”. Sempre nel 2021, infatti, Palazzo Merlato decise di chiamare così il posteggio posto sul retro del centro civico. E i poveri Marinai d’Italia? Ci sono ancora ma sono stati relegati nell’area dove si trovano gli ingressi dei condomini e i negozi. Per fortuna, altrimenti cittadini e commercianti sarebbero stati costretti a cambiare tutti i documenti. Intanto, si può cominciare a consultare il Guinness World Record per capire se al mondo esistono altre piazze con quattro nomi...