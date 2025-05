Qualità della vita per fascia d’età: bene Ravenna, benino Forlì-Cesena, male Rimini

Qualità della vita: bene Ravenna, benino Forlì-Cesena, male Rimini. E’ questo il risultato dell’indagine realizzata dal Sole 24 ore che considera il benessere strutturato per fascia d’età: anziani, giovani e bambini.

Nella classifica per anziani Ravenna si colloca al 18esimo posto nazionale, Forlì-Cesena al 30esimo, Rimini al 59esimo. In particolare in questa fascia d’età Ravenna è seconda per gli orti urbani mentre Forlì-Cesena è terz’ultima per inquinamento acustico.

Nella graduatoria per i giovani Forlì-Cesena è ottava, Ravenna è nona mentre Rimini è solo 64esima. In questa fascia d’età Ravenna spicca con il primo posto per i concerti davanti a Forlì-Cesena..

Passando alla fascia d’età dell’infanzia Ravenna si colloca al 13esimo posto, Forlì-Cesena al 56esimo e Rimini solo all’85esimo. In particolare Ravenna è al secondo posto per verde attrezzato.