Prima di picchiare il disabile anche un furto in centro a Cesena per i due arrestati

Hanno “stazionato” in città per neppure 48 ore. Ma, abituati a girovagare con l’unico intento di commettere reati, avevano già colpito anche a Cesena i due giovani ora in manette che hanno aggredito brutalmente un disabile a bordo di un autobus, picchiandolo con pugni sulla testa, calci e gomitate per farsi dare dei soldi.

Resteranno in cella in attesa di giudizio i due banditi. Si tratta di un italiano e di un rumeno residenti nelle Marche. Giovani e determinati a muoversi esclusivamente per delinquere. E così come erano arrivati in treno in Romagna, poi se ne sono andati. Dalle indagini che hanno portato agli arresti è emerso come i due nel pomeriggio dell’11 dicembre, poche ore prima dell’aggressione, stessero girovagando per il centro storico. Erano anche entrati in un negozio e avevano assestato dei furti di abbigliamento. Quando la commessa del servizio commerciale si era accorta dell’ammanco aveva chiamato la polizia per denunciare l’accaduto. E all’arrivo degli agenti, stranamente visto che i due non erano stati visti con certezza nell’atto di rubare, si erano ripresentati al negozio per restituire il maltolto. Poi in serata il raid violento. Sul bus della linea 92 avevano preso di mira un disabile picchiandolo per farsi consegnare il denaro che portava con sé. L’indagine per identificarli è stata complicata perché all’inizio, proprio per la sua disabilità, la vittima dell’aggressione non era stata in grado di far capire cosa fosse successo e chi fossero gli autori del raid violento. Le telecamere a bordo del bus hanno ricostruito la scena e da quelle immagini gli investigatori hanno messo pian piano nelle mani della Procura gli elementi necessari per far arrestare i due aggressori. Ammanettati nella provincia dove vivono perché in Romagna da allora non avevano più messo piede. Per loro ci sarà in futuro un processo per tentata estorsione e lesioni aggravate. che sarà celebrato in tribunale a Forlì.