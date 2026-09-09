Prestiti e cessioni del quinto: Rimini e Ravenna guidano le classifiche regionali

Rimini per i prestiti personali. Ravenna per le cessioni del quinto dello stipendio. Sono le due province dell’Emilia-Romagna a guidare la classifica del ricorso al prestito secondo i dati diffusi oggi da Segugio.it e aggiornati alla fine di agosto.

Per quanto riguarda i prestiti personali la provincia di Rimini guida la classifica con un importo medio di 12.254 euro. A seguire Piacenza, Ferrara e Modena. In provincia di Ravenna l’importo medio è di 10.525 euro. Forlì-Cesena chiude la graduatoria con 9.825. La durata media è compresa tra i 5 anni e i 5 anni e mezzo. L’età media si aggira sui 41-44 anni.

Per quanto riguarda la cessione del quinto la provincia di Ravenna è nettamente al comando con una cifra media di 29.751 euro. A seguire Modena e Bologna. Più indietro Forlì-Cesena con 20.242 e Rimini con 17.635 euro. In questo caso la durata è compresa tra i 7 e i 10 anni e l’età media sale: tra i 42 e i 53.